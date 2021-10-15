Деніел Крейг зізнався, що часто відвідує гей-клуби

Актору подобається там доброзичлива атмосфера.

Відомий британський актор Деніел Крейг зізнався, що періодично ходить до гей-клубів.

Так, актор взяв участь у подкасті Брюса Боцці на SiriusXM, де й розповів про це. Крейг говорить, що у закладах подібного типу йому подобається доброзичлива атмосфера, адже там практично немає ніяких конфліктів.

"У звичайних барах обов'язково знайдеться хтось, хто почне бійку та влаштує скандал. Я втомився від агресивних покидьків!" - поділився Деніел.

Деніел Крейг / Associated Press

До того ж актор у гей-клубах знайомився саме з дівчатами. Зірка говорить, що вони туди приходили, бо відчували себе в безпеці.

"Вони хочуть відчувати себе в безпеці, і я їх чудово розумію", - додав "Джеймс Бонд".

До слова, відвідини гей-клубів не минули непоміченими. Актор пригадав, що якось його заскочили ЗМІ та пустили багато пліток. Щоправда, Крейг говорить, що йому "байдуже на жовту пресу".

Рейчел Вайс та Деніел Крейг / Associated Press

Зазначимо, Деніел Крейг наразі живе у шлюбі з акторкою Рейчел Вайс, разом з якою вони виховують спільну доньку. Також в актора є доросла донька від першої дружини, акторки Фіони Лаудон.

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