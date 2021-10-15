Дэниел Крейг признался, что часто посещает гей-клубы

Актеру нравится там доброжелательная атмосфера.

Известный британский актер Дэниел Крейг признался, что периодически ходит в гей-клубы.

Актер принял участие в подкасте Брюса Боцци на SiriusXM, где и рассказал об этом. Крейг говорит, что в заведениях подобного типа ему нравится доброжелательная атмосфера, ведь там практически нет никаких конфликтов.

"В обычных барах обязательно найдется кто-то, кто начнет драку и устроит скандал. Я устал от агрессивных подонков!" — поделился Дэниел.

Дэниел Крейг / Associated Press

К тому же актер в гей-клубах знакомился именно с девушками. Звезда говорит, что они туда приходили, потому что чувствовали себя в безопасности.

"Они хотят чувствовать себя в безопасности, и я их прекрасно понимаю", — добавил "Джеймс Бонд".

К слову, посещение гей-клубов не прошли незамеченными. Актер вспомнил, что однажды его застали СМИ и пустили много сплетен. Правда, Крейг говорит, что ему "все равно на желтую прессу".

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг / Associated Press

Отметим, Дэниел Крейг сейчас живет в браке с актрисой Рэйчел Вайс, вместе с которой они воспитывают общую дочь. Также у актера есть взрослая дочь от первой жены, актрисы Фионы Лаудон.

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