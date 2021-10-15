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Невероятно похудевшая Адель выпустила первый клип после диеты

Невероятно похудевшая Адель выпустила первый клип после диеты

Невероятно похудевшая Адель выпустила первый клип после диеты

Артистка установила мировой рекорд.

Британская певица Адель, после некоторого затишья, вернулась в музыкальную индустрию.

И сделала это звезда довольно громко. Так, на YouTube исполнительницы состоялась премьера клипа на композицию Easy On Me. Это первое видео Адель после ее феноменального похудения на более чем 45 килограммов.

В атмосферном черно-белом клипе 33-летняя звезда толкает кассету в автомагнитолу, прежде чем поехать в авто, и вытянув руку в окно наслаждается дорогой и музыкой. Звуки фортепиано и листы нот в автомобиле. А прицеп авто везет упакованные вещи. Атмосфера переезда и новой жизни никого не оставит равнодушным. Позже видео становится цветным и фаны могут разглядеть, как круто Адель изменилась.

Ее новую стройную фигуру в клипе подчеркнуло латексное пальто вишневого цвета, красный гольф, свободные брюки и сапоги на шпильке. Отметим, что премьерой клипа Адель установила мировой рекорд — его смотрели одновременно 300 тысяч пользователей, а за семь часов у видео больше 11 миллионов просмотров. За 3 минуты композиция возглавила американский iTunes.

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