Невероятно похудевшая Адель выпустила первый клип после диеты

Артистка установила мировой рекорд.

Британская певица Адель, после некоторого затишья, вернулась в музыкальную индустрию.

И сделала это звезда довольно громко. Так, на YouTube исполнительницы состоялась премьера клипа на композицию Easy On Me. Это первое видео Адель после ее феноменального похудения на более чем 45 килограммов.

В атмосферном черно-белом клипе 33-летняя звезда толкает кассету в автомагнитолу, прежде чем поехать в авто, и вытянув руку в окно наслаждается дорогой и музыкой. Звуки фортепиано и листы нот в автомобиле. А прицеп авто везет упакованные вещи. Атмосфера переезда и новой жизни никого не оставит равнодушным. Позже видео становится цветным и фаны могут разглядеть, как круто Адель изменилась.

Ее новую стройную фигуру в клипе подчеркнуло латексное пальто вишневого цвета, красный гольф, свободные брюки и сапоги на шпильке. Отметим, что премьерой клипа Адель установила мировой рекорд — его смотрели одновременно 300 тысяч пользователей, а за семь часов у видео больше 11 миллионов просмотров. За 3 минуты композиция возглавила американский iTunes.

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