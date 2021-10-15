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Неймовірно схудла Адель випустила перший кліп після дієти

Неймовірно схудла Адель випустила перший кліп після дієти

Неймовірно схудла Адель випустила перший кліп після дієти

Артистка встановила світовий рекорд.

Британська співачка Адель, після певного затишшя, повернулася до музичної індустрії.

І зробила це зірка доволі гучно. Так, на YouTube виконавиці відбулася прем'єра кліпу на композицію Easy On Me. Це перше відео Адель після її феноменального схуднення на більше ніж 45 кілограмів.

У атмосферному чорно-білому кліпі 33-річна зірка штовхає касету в автомагнітолу, перш ніж поїхати в авто, та витягнувши руку за вікно насолоджується дорогою та музикою. Звуки фортепіано та аркуші нот в автівці. А причіп авто везе спаковані речі. Атмосфера переїзду та нового життя нікого не залишить байдужим. Пізніше відео стає кольоровим і фани можуть розгледіти, як круто Адель змінилася.

Її нову струнку фігуру у кліпі підкреслило латексне пальто вишневого кольору, червоний гольф, вільні штани та чоботи на шпильці. Зазначимо, що прем'єрою кліпу Адель встановила світовий рекорд – його дивилися одночасно 300 тисяч юзерів, за сім годин у відео більше 11 мільйонів переглядів. А за 3 хвилини композиція очолила американський iTunes.

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