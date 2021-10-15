Неймовірно схудла Адель випустила перший кліп після дієти

Артистка встановила світовий рекорд.

Британська співачка Адель, після певного затишшя, повернулася до музичної індустрії.

І зробила це зірка доволі гучно. Так, на YouTube виконавиці відбулася прем'єра кліпу на композицію Easy On Me. Це перше відео Адель після її феноменального схуднення на більше ніж 45 кілограмів.

У атмосферному чорно-білому кліпі 33-річна зірка штовхає касету в автомагнітолу, перш ніж поїхати в авто, та витягнувши руку за вікно насолоджується дорогою та музикою. Звуки фортепіано та аркуші нот в автівці. А причіп авто везе спаковані речі. Атмосфера переїзду та нового життя нікого не залишить байдужим. Пізніше відео стає кольоровим і фани можуть розгледіти, як круто Адель змінилася.

Її нову струнку фігуру у кліпі підкреслило латексне пальто вишневого кольору, червоний гольф, вільні штани та чоботи на шпильці. Зазначимо, що прем'єрою кліпу Адель встановила світовий рекорд – його дивилися одночасно 300 тисяч юзерів, за сім годин у відео більше 11 мільйонів переглядів. А за 3 хвилини композиція очолила американський iTunes.

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