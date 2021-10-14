Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Гудков, Бордюг, Кочетова: справжні імена та прізвища українських зірок

Гудков, Бордюг, Кочетова: справжні імена та прізвища українських зірок

Ассія Ахат / instagram.com/ahhattassia

Не усі слухачі знають, як насправді звати їхніх кумирів.

Задля успішнішої кар'єри багато українських зірок взяли собі псевдонім.

Дехто навіть змінив своє ім'я у паспорті. Втім, чимало фанатів навіть не знають, які прізвища мали їхні улюблені співаки до кар'єри.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала список псевдонімів та справжніх імен артистів.

  • Вєрка Сердючка – Андрій Данилко
  • ALEKSEEV – Нікіта Алексєєв 
  • Джамала – Сусана Джамаладінова
  • TAYANNA – Тетяна Решетняк
  • Ассія Ахат – Інеса Данилова
Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia
Ассія Ахат / instagram.com/ahhattassia
  • Alyosha – Олена Тополя (у дівоцтві Кучер)
  • Віка з "НЕАНГЕЛІВ" – Катерина Смеюха
  • Lama – Наталя Дзеньків
  • Володимир Дантес – Володимир Гудков
Володимир Дантес / © Пресслужба DANTES
Володимир Дантес / Пресслужба DANTES
  • Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Згодом артистка змінила у паспорті своє справжнє ім'я на цей псевдонім.
  • Злата Огнєвіч – Інна Бордюг
  • Lida Lee – Лідія Скорубська
  • Міла Нітіч– Людмила Нітічук
  • Камалія – Наталя Захур (дівоче прізвище Шмаренкова)
Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial
Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial
  • Віра Брежнєва – Віра Кіперман (в дівоцтві Галушка)
  • Катя Chilly – Катерина Кондратенко
  • Влад Дарвін – Владислав Приходько
  • Ассоль – Катерина Гуменюк
Ассоль / © instagram.com/assolmusic
Ассоль / instagram.com/assolmusic
  • Ivan NAVI – Іван Сяркевич
  • Альона Вінницька – Ольга Вінницька
  • MamaRika – Анастасія Кочетова
  • Макс Барських – Микола Бортник
Макс Барських / © instagram.com/max_barskih
Макс Барських / instagram.com/max_barskih
  • Міка Ньютон – Оксана Грицай
  • The Maneken – Євген Філатов
  • Міша Романова – Наталія Могиленець
  • MONATIK – Дмитро Монатік
  • Наталія Могилевська – Наталія Могила
Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
  • LAYAH – Яна Швець
  • Позитив – Олексій Завгородній
  • Потап – Олексій Потапенко
  • Настя Каменських – Анастасія Жмур (взяла прізвище мами)
Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux
Настя Каменських / instagram.com/kamenskux
  • Руслана – Руслана Лижичко
  • Слава Камінська – Ольга Кузнєцова
  • MELOVIN – Костянтин Бочаров
  • Юлія Саніна – Юлія Головань
Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss
Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

Читайте також:

Наступна публікація