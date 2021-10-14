Гудков, Бордюг, Кочетова: справжні імена та прізвища українських зірок

Не усі слухачі знають, як насправді звати їхніх кумирів.

Задля успішнішої кар'єри багато українських зірок взяли собі псевдонім.

Дехто навіть змінив своє ім'я у паспорті. Втім, чимало фанатів навіть не знають, які прізвища мали їхні улюблені співаки до кар'єри.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала список псевдонімів та справжніх імен артистів.

Вєрка Сердючка – Андрій Данилко

– Андрій Данилко ALEKSEEV – Нікіта Алексєєв

– Нікіта Алексєєв Джамала – Сусана Джамаладінова

– Сусана Джамаладінова TAYANNA – Тетяна Решетняк

– Тетяна Решетняк Ассія Ахат – Інеса Данилова

Ассія Ахат / instagram.com/ahhattassia

Alyosha – Олена Тополя (у дівоцтві Кучер)

– Олена Тополя (у дівоцтві Кучер) Віка з "НЕАНГЕЛІВ" – Катерина Смеюха

– Катерина Смеюха Lama – Наталя Дзеньків

– Наталя Дзеньків Володимир Дантес – Володимир Гудков

Володимир Дантес / Пресслужба DANTES

Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Згодом артистка змінила у паспорті своє справжнє ім'я на цей псевдонім.

– Тетяна Ліберман. Згодом артистка змінила у паспорті своє справжнє ім'я на цей псевдонім. Злата Огнєвіч – Інна Бордюг

– Інна Бордюг Lida Lee – Лідія Скорубська

– Лідія Скорубська Міла Нітіч – Людмила Нітічук

– Людмила Нітічук Камалія – Наталя Захур (дівоче прізвище Шмаренкова)

Камалія / instagram.com/kamaliyaofficial

Віра Брежнєва – Віра Кіперман (в дівоцтві Галушка)

– Віра Кіперман (в дівоцтві Галушка) Катя Chilly – Катерина Кондратенко

– Катерина Кондратенко Влад Дарвін – Владислав Приходько

– Владислав Приходько Ассоль – Катерина Гуменюк

Ассоль / instagram.com/assolmusic

Ivan NAVI – Іван Сяркевич

– Іван Сяркевич Альона Вінницька – Ольга Вінницька

– Ольга Вінницька MamaRika – Анастасія Кочетова

– Анастасія Кочетова Макс Барських – Микола Бортник

Макс Барських / instagram.com/max_barskih

Міка Ньютон – Оксана Грицай

– Оксана Грицай The Maneken – Євген Філатов

– Євген Філатов Міша Романова – Наталія Могиленець

– Наталія Могиленець MONATIK – Дмитро Монатік

– Дмитро Монатік Наталія Могилевська – Наталія Могила

Наталія Могилевська / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

LAYAH – Яна Швець

– Яна Швець Позитив – Олексій Завгородній

– Олексій Завгородній Потап – Олексій Потапенко

– Олексій Потапенко Настя Каменських – Анастасія Жмур (взяла прізвище мами)

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Руслана – Руслана Лижичко

– Руслана Лижичко Слава Камінська – Ольга Кузнєцова

– Ольга Кузнєцова MELOVIN – Костянтин Бочаров

– Костянтин Бочаров Юлія Саніна – Юлія Головань

Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss

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