Гудков, Бордюг, Кочетова: справжні імена та прізвища українських зірок

Не усі слухачі знають, як насправді звати їхніх кумирів.
Задля успішнішої кар'єри багато українських зірок взяли собі псевдонім.
Дехто навіть змінив своє ім'я у паспорті. Втім, чимало фанатів навіть не знають, які прізвища мали їхні улюблені співаки до кар'єри.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала список псевдонімів та справжніх імен артистів.
- Вєрка Сердючка – Андрій Данилко
- ALEKSEEV – Нікіта Алексєєв
- Джамала – Сусана Джамаладінова
- TAYANNA – Тетяна Решетняк
- Ассія Ахат – Інеса Данилова
- Alyosha – Олена Тополя (у дівоцтві Кучер)
- Віка з "НЕАНГЕЛІВ" – Катерина Смеюха
- Lama – Наталя Дзеньків
- Володимир Дантес – Володимир Гудков
- Тіна Кароль – Тетяна Ліберман. Згодом артистка змінила у паспорті своє справжнє ім'я на цей псевдонім.
- Злата Огнєвіч – Інна Бордюг
- Lida Lee – Лідія Скорубська
- Міла Нітіч– Людмила Нітічук
- Камалія – Наталя Захур (дівоче прізвище Шмаренкова)
- Віра Брежнєва – Віра Кіперман (в дівоцтві Галушка)
- Катя Chilly – Катерина Кондратенко
- Влад Дарвін – Владислав Приходько
- Ассоль – Катерина Гуменюк
- Ivan NAVI – Іван Сяркевич
- Альона Вінницька – Ольга Вінницька
- MamaRika – Анастасія Кочетова
- Макс Барських – Микола Бортник
- Міка Ньютон – Оксана Грицай
- The Maneken – Євген Філатов
- Міша Романова – Наталія Могиленець
- MONATIK – Дмитро Монатік
- Наталія Могилевська – Наталія Могила
- LAYAH – Яна Швець
- Позитив – Олексій Завгородній
- Потап – Олексій Потапенко
- Настя Каменських – Анастасія Жмур (взяла прізвище мами)
- Руслана – Руслана Лижичко
- Слава Камінська – Ольга Кузнєцова
- MELOVIN – Костянтин Бочаров
- Юлія Саніна – Юлія Головань
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