Лунін виявив бажання розпрощатися з "Реалом" - ЗМІ

За "вершкових" він поки провів лише один матч.
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін має намір покинути клуб влітку 2022 року.
Про це повідомляє FichajesFutbol.
Зазначається, що 22-річний голкіпер не має наміру "гріти" лавку для запасних, залишаючись за спиною досвідченого бельгійця Тібо Куртуа. У зв'язку з цим, Лунін хоче змінити команду, аби вже там мати стабільну ігрову практику.
Щодо попиту на українця, то з пропозиціями в нього не повинно виникнути проблем, адже декілька клубів зацікавлені в тому, аби бачити його в своєму складі.
Чинна угода Луніна з Королівським клубом розрахована до середини 2024 року.
- Андрій перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.
- Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.
Додамо, що 19 жовтня "Реал" зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" матч 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".