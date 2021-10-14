Лунін виявив бажання розпрощатися з "Реалом" - ЗМІ

За "вершкових" він поки провів лише один матч.

Український воротар мадридського " Реала " Андрій Лунін має намір покинути клуб влітку 2022 року.

Про це повідомляє FichajesFutbol.

Зазначається, що 22-річний голкіпер не має наміру "гріти" лавку для запасних, залишаючись за спиною досвідченого бельгійця Тібо Куртуа. У зв'язку з цим, Лунін хоче змінити команду, аби вже там мати стабільну ігрову практику.

Щодо попиту на українця, то з пропозиціями в нього не повинно виникнути проблем, адже декілька клубів зацікавлені в тому, аби бачити його в своєму складі.

Чинна угода Луніна з Королівським клубом розрахована до середини 2024 року.

Андрій перейшов до " Реала " влітку 2018 року з луганської " Зорі ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.

" влітку 2018 року з луганської " ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро. Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо", сумарно за які провів 29 поєдинків. За "Реал" він зіграв всього один матч. Цього сезону воротар ще не провів жодного поєдинку за клуб.

Додамо, що 19 жовтня "Реал" зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" матч 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

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