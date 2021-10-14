Лунин изъявил желание распрощаться с "Реалом" — СМИ

За "сливочных" он пока провел лишь один матч.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин намерен покинуть клуб летом 2022 года.

Об этом сообщает FichajesFutbol.

Отмечается, что 22-летний голкипер не намерен "греть" скамейку запасных, оставаясь за спиной опытного бельгийца Тибо Куртуа. В связи с этим, Лунин хочет сменить команду, чтобы уже там иметь стабильную игровую практику.

Относительно спроса на украинца, то с предложениями у него не должно возникнуть проблем, ведь несколько клубов заинтересованы в том, чтобы видеть его в своем составе.

Действующее соглашение Лунина с Королевским клубом рассчитано до середины 2024 года.

Андрей перешел в "Реал" летом 2018 году с луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро.

летом 2018 году с луганской За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро. С того времени Лунин здавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо", суммарно за которые провел 29 поединков. За "Реал" он сыграл всего один матч. В этом сезоне вратарь еще не провел ни одного поединка за клуб.

Добавим, что 19 октября "Реал" сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский" матч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

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