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Дмитро Гордон шокував відео, як росіянин миє посуд в унітазі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2822
Час на прочитання
1 хв
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Дмитро Гордон шокував відео, як росіянин миє посуд в унітазі

Дмитро Гордон / Фото: gordondmytro

Українці вже встигли пожартувати у коментарях під відео.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон показав, якими "сучасники технологіями" користуються в Росії.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував шокувальний ролик. На відео житель країни-агресорки миє посуд гидким методом. Так, він поклав тарілку до унітазу та натиснув на змив бачка. За словами росіянина, посуд він миє в "посудомийній машині".

"Росія – країна науково-технічного прогресу. Посудомийні машини там не потрібні", - підписав ролик журналіст.

У коментарях під відео українці просто вибухнули жартами. Підписники Дмитра зазначили, що розкрита таємниця, навіщо росіянам було красти з України унітази.

  • Тепер розкрита таємниця, для чого вони крали унітази в Україні
  • Тепер я зрозуміла, чого вони у моїх рідних у Балаклії зняли три унітази. Для них це все: і посудомийна машина, і умивальник, і підмивальник
  • Одні воду п'ють, інші миють посуд! А це їхнє імпортозаміщення на ділі

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Дата публікації
Перегляди
2822
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