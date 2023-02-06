Дмитро Гордон шокував відео, як росіянин миє посуд в унітазі

Українці вже встигли пожартувати у коментарях під відео.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон показав, якими "сучасники технологіями" користуються в Росії.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікував шокувальний ролик. На відео житель країни-агресорки миє посуд гидким методом. Так, він поклав тарілку до унітазу та натиснув на змив бачка. За словами росіянина, посуд він миє в "посудомийній машині".

"Росія – країна науково-технічного прогресу. Посудомийні машини там не потрібні", - підписав ролик журналіст.

У коментарях під відео українці просто вибухнули жартами. Підписники Дмитра зазначили, що розкрита таємниця, навіщо росіянам було красти з України унітази.

Тепер розкрита таємниця, для чого вони крали унітази в Україні

Тепер я зрозуміла, чого вони у моїх рідних у Балаклії зняли три унітази. Для них це все: і посудомийна машина, і умивальник, і підмивальник

Одні воду п'ють, інші миють посуд! А це їхнє імпортозаміщення на ділі

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