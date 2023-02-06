Дмитрий Гордон шокировал видео, как россиянин моет посуду в унитазе

Украинцы уже успели пошутить в комментариях под видео.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон показал, какими "современниками технологиями" пользуются в России.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовал шокирующий ролик. На видео житель страны-агрессора моет посуду отвратительным методом. Он положил тарелку в унитаз и нажал на смыв бачка. По словам россиянина, посуду он моет в "посудомоечной машине".

"Россия – страна научно-технического прогресса. Посудомоечные машины там не нужны", – подписал ролик журналист.

В комментариях под видео украинцы просто разразились шутками. Подписчики Дмитрия отметили, что раскрыта тайна, зачем россиянам было воровать из Украины унитазы.

Теперь раскрыта тайна, для чего они воровали унитазы в Украине

Теперь я поняла, чего они у моих родных в Балаклее сняли три унитаза. Для них это все: и посудомоечная машина, и умывальник, и подмывальник

Одни воду пьют, другие моют посуду! А это их импортозамещение на деле

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