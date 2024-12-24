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Дмитро Монатік втретє став батьком та показав новонародженого сина

Дмитро Монатік втретє став батьком та показав новонародженого сина

Дмитро Монатік із дружиною та синами / Фото: пресслужба MONATIK

Артист в оригінальний спосіб повідомив про поповнення в родині.

Український співак Дмитро Монатік втретє став батьком.

Про це виконавець оголосив в Instagram у доволі оригінальний спосіб. Зокрема, співак вітав прихильників з прийдешніми святами – Святвечором та Різдвом. Артист опублікував родинний знімок, на якому постав з дружиною Іриною та синами. До слова, як виявилося, новорічні свята Монатік зустрічає в новому складі. Дружина Ірина народила артистові третього сина. Виконавець вже встиг показати новонародженого малюка на родинному фото. Щоправда, хлопчика помітно лише зі спини. Також виконавець поки тримає в секреті ім'я синочка. Очевидно, що малюк подружжя народився значно раніше, але вони тримали радісну новину в таємниці.

MONATIK з дружиною та синами / © instagram.com/monatik_official
MONATIK з дружиною та синами / Фото: instagram.com/monatik_official

"Всіх вітаємо з прийдешніми святами. Дякуємо кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди минають сторонами. Хай відчиняться нарешті добра брами, а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами! Низький уклін усім, хто нас захищає. Невимовно дякуємо! Вітаємо!" - привітав артист прихильників зі святами.

Свою чергою фани теж долучилися до привітань. Вони привітали Дмитра Монатіка та його родину з поповненням. Теплі слова артистові написало чимало знаменитостей, серед них Маша Єфросиніна, Даша Астаф'єва, Джамала, Надя Дорофєєва та багато інших.

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