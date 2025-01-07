Дмитро Ступка під час війни живе в США: актор відповів, чому не повернеться до України

Артист також поділився, як минають його дні за кордоном.

Український актор Дмитро Ступка розповів про своє закордонне життя під час війни.

Актор вже близько чотирьох років проживає в США. Про це він заявив у коментарі Instagram-сторінці Ukrainians in the USA. У короткому бліц-інтерв'ю Дмитро пояснив, чому саме обрав Америку та не повернеться на Батьківщину під час війни. Як зізнається знаменитість, причина полягає у його доньці, яка проживає у США. Артист каже, що хоче виховувати 7-річну Поліну.

"Від 2021 року проживаю в США. Переїзд кардинально вплинув. Моє життя ніколи тепер не буде, як колись. У мене тут донька. Не можу жити без неї. Хочу бачити, як росте, і проводити з нею час", - зізнався Ступка.

Дмитро Ступка

До того ж зірка поділився, як минають його будні за кордоном. За словами Ступки, йому доводиться багато працювати, щоб забезпечувати родину. І ймовірно, зараз Дмитро проживає не найлегші часи, адже в спільноті українців в Америці він себе розрекламував, як актора театру і кіно та продюсера.

"Тут немає звичайних днів. Ти постійно бігаєш за грошима, так як тут дуже великі витрати. Щоб жити в США, треба дуже багато працювати", - додав шоумен.

До речі, нещодавно Дмитро Ступка похизувався новорічним фото з новою обраницею та підрослою донькою від колишньої дружини Поліни Логунової. Сімейство показалося в Беверлі-Гіллз.

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