Донька 75-річного Стівена Спілберга виходить заміж

Дівчина показала обручку на безіменному пальці.
Донька 75-річного оскароносного режисера Стівена Спілберга Саша поділилася радісною новиною.
Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, що виходить заміж. Вона опублікувала фото, на якому у неї видніється обручка на безіменному пальці. Окрім цього, Саша показала свій щоденник, де вона писала, що обов'язково вийде заміж за свого коханого.
"Мій щоденник мав рацію", - підписала фото донька кінорежисера.
Зазначимо, обранцем Саші став Гаррі МакНеллі, син відомого ресторатора. З ним дівчина зустрічалася два роки.
Нагадаємо, Саша - донька кінорежисера Стівена Спілберга та акторки Кейт Кепшоу. 31-річна дівчина розвиває свою музичну кар'єру.
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