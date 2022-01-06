Дочь 75-летнего Стивена Спилберга выходит замуж

Девушка показала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Дочь 75-летнего оскароносного режиссера Стивена Спилберга Саша поделилась радостной новостью.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что выходит замуж. Она опубликовала фото, на котором у нее виднеется кольцо на безымянном пальце. Кроме того, Саша показала свой дневник, где она писала, что обязательно выйдет замуж за своего любимого.

Дочь Стивена Спилберга со своим бойфрендом / sashaspielberg

"Мой дневник оказался прав", — подписала фото дочь кинорежиссера.

Отметим, избранником Саши стал Гарри МакНелли, сын известного ресторатора. С ним девушка встречалась два года.

Напомним, Саша – дочь кинорежиссера Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу. 31-летняя девочка развивает свою музыкальную карьеру.

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