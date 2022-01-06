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Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством Христовым

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Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством Христовым

Скриншот с видео

Глава государства призвал всех к миру и пожелал, чтобы этот праздник укрепил нашу надежду, веру и любовь.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Глава государства пожелал каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых рождественских праздников.

Зеленский призвал всех к миру и пожелал, чтобы этот праздник укрепил нашу надежду, веру и любовь.

Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины поздравил украинцев с Рождеством

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