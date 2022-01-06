Президент України привітав українців з Різдвом Христовим

Глава держави закликав усіх до миру і побажав, аби це велике свято зміцнило нашу надію, віру та любов.
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим.
Глава держави побажав кожному веселих, сімейних, теплих, смачних і здорових Різдвяних свят.
Зеленський закликав усіх до миру і побажав, аби це велике свято зміцнило нашу надію, віру та любов.
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