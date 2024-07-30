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Донька Шварценеггера на тлі чуток про вагітність показала помітно округлий животик

Донька Шварценеггера на тлі чуток про вагітність показала помітно округлий животик

Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін захопила юзерів милими фото.

Донька актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Швагценеггер, підігріла чутки про свою третю вагітність.

Уважні прихильники звернули увагу на нещодавній допис знаменитості в Instagram. На зображенні Кетрін з помітно округлим животиком позує з кроликом у руках. Ще більше цікавий стан письменниці підкреслив комбінезон у клітинку. Сама ж донька Шварценеггера не робила жодних заяв про вагітність, лише залишала ніжний підпис: "Це була б не вечірка, якби на ній не з'явився кролик".

Кетрін Швагценеггер / © instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Швагценеггер / © instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

У коментарях під дописом прихильники просто засипали Кетрін привітаннями з майбутнім поповненням у родині. Ба більше, деякі навіть припускають, що Кетрін спеціально одягла рожевий комбінезон, щоб натякнути на стать майбутньої дитини. Тож, на думку юзерів, пара чекає на дівчинку. Сама письменниця поки не коментує чутки.

  • Я дещо боюся сказати "вітаю", тому що якщо це не заява про вагітність... Я буду мати вигляд дурника!
  • Милі. Вітаю вас з малятком, я навіть не здогадувалася
  • Вона одягла рожеве... У неї, мабуть, буде ще одна дівчинка! Вітаємо Кетрін та Кріса!
  • Це точно заява про вагітність. Гадаю, буде дівчинка через все рожеве в кадрі
Кетрін Швагценеггер / © instagram.com/katherineschwarzenegger
Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Зазначимо, Кетрін Швагценеггер перебуває у шлюбі з актором, який грав у "Вартових галактики", Крісом Праттом. Подружжя вже виховує двох дітей – 3-річну доньку Лайлу та 2-річну Елоїзу.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина також повідомила про вагітність й уже розсекретила, коли народжуватиме.

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