Донька Шварценеггера на тлі чуток про вагітність показала помітно округлий животик

Донька актора та ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Швагценеггер, підігріла чутки про свою третю вагітність.

Уважні прихильники звернули увагу на нещодавній допис знаменитості в Instagram. На зображенні Кетрін з помітно округлим животиком позує з кроликом у руках. Ще більше цікавий стан письменниці підкреслив комбінезон у клітинку. Сама ж донька Шварценеггера не робила жодних заяв про вагітність, лише залишала ніжний підпис: "Це була б не вечірка, якби на ній не з'явився кролик".

Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

У коментарях під дописом прихильники просто засипали Кетрін привітаннями з майбутнім поповненням у родині. Ба більше, деякі навіть припускають, що Кетрін спеціально одягла рожевий комбінезон, щоб натякнути на стать майбутньої дитини. Тож, на думку юзерів, пара чекає на дівчинку. Сама письменниця поки не коментує чутки.

Я дещо боюся сказати "вітаю", тому що якщо це не заява про вагітність... Я буду мати вигляд дурника!

Милі. Вітаю вас з малятком, я навіть не здогадувалася

Вона одягла рожеве... У неї, мабуть, буде ще одна дівчинка! Вітаємо Кетрін та Кріса!

Це точно заява про вагітність. Гадаю, буде дівчинка через все рожеве в кадрі

Кетрін Швагценеггер / Фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Зазначимо, Кетрін Швагценеггер перебуває у шлюбі з актором, який грав у "Вартових галактики", Крісом Праттом. Подружжя вже виховує двох дітей – 3-річну доньку Лайлу та 2-річну Елоїзу.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука, блогерка Катерина також повідомила про вагітність й уже розсекретила, коли народжуватиме.

Читайте також: