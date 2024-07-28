24-річна дружина Володимира Остапчука розкрила дату народження малюка

Катерина перебуває на п'ятому місяці вагітності.
Український ведучий Володимир Остапчук і його дружина, бізнесвумен і блогерка Катерина Полтавська готуються стати батьками.
Дружина шоумена активно ділиться подробицями свого життя у новому статусі та розповідає, як минає її перша вагітність. Так, днями вона розкрила своїм підписникам у фотоблогу нову вагу, а тепер Катерина поділилася планованою датою народження крихітки. Як зізнається бізнесвумен, зустріч з малям ймовірно станеться майже під Новий рік – 22 грудня 2024 року.
"22.12 – під Новий рік уже будемо з лялею. Головне, щоб не на сам Новий рік", - повідомила дружина Остапчука.
Майбутні батьки також уже визначилися з можливими іменами дитини. Так, Катерина зізналася, що вже є варіанти для обох статей малюка, але називати їх вона не стала.
"Не скажу. Але є вже як для хлопчика, так і для дівчинки", - заінтригувала блогерка.
Нагадаємо, для Катерини Остапчук ця дитина буде першою, а для її чоловіка Володимира – третьою. Від першого шлюбу шоумен вже має двох дітей – сина та доньку. Дещо раніше обраниця ведучого відповіла, чи спілкується зірковий батько зі своїми нащадками.
Читайте також:
- 18-річна донька Фреймут відреагувала на вбивство Ірини Фаріон і показалася біля могили мовознавиці
- Колишня Віктора Павліка вперше показала нового коханого й розповіла про нього: "Ідеал для жінки"
- Помер відомий український режисер: відома причина смерті