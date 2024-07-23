Як зробити блискучий манікюр

Якщо ви хочете мати файний манікюр, але у вас брак часу чи все виходить не так, як хотілося, цей варіант саме для вас.
На сторінці Essential Beauty Tunisia показали як зробити цікавий манікюр без максимуму зусиль і здібностей.
Що знадобиться:
- Фарба з глітером;
- Пензлик;
- Закріплювач
Що робити:
- Підготуйте нігті заздалегідь нанісши на них основу;
- Нанесіть на кінчик нігтя глітер і не чекаючи поки фарба висохне, за допомогою плаского пензлика почніть "відтягувати" його по нігтю;
- Візуально це має нагадувати розсип зірок;
- Покрийте нігті закріплювачем і манікюр готовий.
Кольори основи та глітеру ви обираєте на власний розсуд і під настрій.
Нещодавно ми писали, "Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець"
Читайте також:
- Як намалювати квіти на нігтях: цікавий лайфгак
- Як зробити графічний манікюр з пальмами
- Як зробити райдужний манікюр: лайфгак від майстрині