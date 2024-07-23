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Як зробити блискучий манікюр

Як зробити блискучий манікюр

Як зробити блискучий манікюр / Фото: Credits

Якщо ви хочете мати файний манікюр, але у вас брак часу чи все виходить не так, як хотілося, цей варіант саме для вас.

На сторінці Essential Beauty Tunisia показали як зробити цікавий манікюр без максимуму зусиль і здібностей.

Що знадобиться:

  • Фарба з глітером;
  • Пензлик;
  • Закріплювач

Що робити:

  • Підготуйте нігті заздалегідь нанісши на них основу;
  • Нанесіть на кінчик нігтя глітер і не чекаючи поки фарба висохне, за допомогою плаского пензлика почніть "відтягувати" його по нігтю;
  • Візуально це має нагадувати розсип зірок;
  • Покрийте нігті закріплювачем і манікюр готовий.

Кольори основи та глітеру ви обираєте на власний розсуд і під настрій.

Нещодавно ми писали, "Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець"

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