20-річний син Джолі та Пітта потрапив у ДТП – подробиці

Названий син зіркового експодружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Пакс Джолі-Пітт – потрапив у ДТП.

У понеділок, 29 липня, у Лос-Анджелесі хлопець їхав на своєму електроскутері у годину пік. Необачно пригальмувавши на червоному світлофорі, він врізався в задню частину автівки попереду. На жаль, Пакс не мав на собі захисного спорядження, тож сильно травмувався. На місце аварії одразу прибули парамедики й місцева поліція.

Так, Пакса було госпіталізовано з травмою голови, пише TMZ. Також син зірок скаржився на сильний біль у зоні стегон. Як запевняють лікарі, у 20-річного хлопця також була підозра на невеликий крововилив у мозок. На щастя, все обійшлося й зараз син Джолі й Пітта має стабільний стан і йому прогнозують швидку реабілітацію. Ба більше, юнака зможуть виписати з лікарні вже за декілька днів.

Зіркова мама поки що не коментує інцидент. Тим часом місцеві мешканці стверджують, що Пакс Джолі-Пітт доволі часто нехтує правилами безпеки на дорозі й їздить без шолому.

Нагадаємо, нещодавно названий син експодружжя Пакс Джолі-Пітт обізвав свого батька "негідником" й звинуватив його у постійному страху дітей.

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