Коли насправді зародилося життя на Землі — нове дослідження

Більшість експертів вважають, що тваринне життя зародилося на Землі лише близько 635 млн років тому.

Вчені виявили нові ознаки того, що відносно складні форми життя могли зародитися на Землі на 1,5 млрд років раніше, ніж досі вважали в науковій спільноті.

Про це йдеться у матеріалі наукового кореспондента ВВС із посиланням на дослідження міжнародної команди вчених з Уельсу, Франції та Китаю.

За інформацією вчених, у товщі гірських порід на сході центральноафриканської країни Габон археологи натрапили на свідчення, що трохи більше як два млрд років тому, тобто за часів палеопротерозою, там було неглибоке підземне море, густо заселене живими істотами. Вони нагадували одноклітинну плісняву, що розмножується спорами.

Втім, дивні організми так і не поширилися за межі підземної водойми — і врешті-решт там і вимерли.

Нове дослідження продовжує багаторічну дискусію про те, чи є насправді скам'янілістю ці малозрозумілі утворення в Габоні, які вчені зазвичай називають "франсвільською біотою".

Ознаки того, що відносно складні форми життя могли зародитися на Землі на 1,5 млрд років раніше Фото: ABDERRAZZAK EL ALBANI

Цього разу досліджували не самі утворення (колись, можливо, живі), а гірську породу довкола них. Вони намагалися з'ясувати, чи містяться там такі речовини, як фосфор і кисень, необхідні для підтримки відомих нам форм життя.

За словами основного автора роботи, професора Кардіффського університету Ернеста Чі Фру, якщо викладена у статті теорія правильна, то габонські артефакти могли бути аналогом слизової цвілі — одноклітинного організму, який розмножується спорами і не має нервової системи.

Тим часом дослідники вперше виявили печеру на Місяці. Колись там облаштують базу астронавтів, щоб прихистити людей від жорстких умов місячного середовища.

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