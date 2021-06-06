Дружина Комарова в обтислій сукні приголомшила витонченою фігурою

Саша Кучеренко захопила новим образом.

Дружина ведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова, ведуча та модель Олександра Кучеренко приголомшила витонченою фігурою у новому образі.

На своїй сторінці в Instagram "Міс Україна-2016" розмістила знімок, на якому позувала у телевізійній студії, одягнена у синю сукню. Знаменитість вкотре захопила своєю стрункістю.

instagram.com/aakucherenko

У дописі журналістка повідомила, що святкує професійне свято.

"Сьогодні День журналіста. І я щаслива, що також святкую. І маю це свято щодня - у такій професії ніколи не буває сумно. За кожним репортажем, сюжетом, програмою, статтею, рубрикою стоїть праця величезної кількості людей, які покладають багато свого часу, наполегливості, рішучості, розуму. Тож зі святом нашого життя, колеги! Нехай наша робота ніколи не стає рутиною, буде завжди оціненою і потрібною. Високих рейтингів та творчих злетів! А нашим глядачам/слухачам/читачам - невпинного бажання дивитися/слухати/читати все те, що ми робимо", – поділилася Кучеренко.

У коментарях прихильники привітали обраницю мандрівника зі святом та не упустили нагоди потішити Сашу компліментами: "Приємно дивитися на натуральну красу, без ботокса".

Нагадаємо, раніше дружина Комарова похизувалася пласким животиком у яскравому топі. Олександра захопила фігурою та природною красою.

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