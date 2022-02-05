Дружина Влада Ями в боді та ботфортах спричинила фурор в Мережі

Дружина Влада Ями в боді та ботфортах спричинила фурор в Мережі

Лілія поділилася новими знімками у фотоблогу.

Дружина українського хореографа та судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями – Лілія – влаштувала зухвалий фотосет.

Для нього блогерка підготувала не менш провокативний образ – бежеве боді з імітацією татуювань на тілі та шкіряні ботфорти. Лілія зібрала волосся у хвостик та зробила кіски. Результатом знімань обраниця зірки поділилася з підписниками свого Instagram. На першому кадрі вона постала боком до камери, демонструючи неймовірну фігуру.

Лілія Яма / instagram.com/liliya_yama

Також Яма позувала, як кішечка.

Лілія Яма / instagram.com/liliya_yama

"А чому б і ні",– прокоментувала публікацію вона.

Влад Яма один із перших відреагував на гарячі світлини коханої: "Небезпечно".

Також не стримала емоцій співачка Євгенія Власова: "Боже, це просто неймовірно красиво".

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