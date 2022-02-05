Жена Влада Ямы в боди и ботфортах произвела фурор в Сети

Жена Влада Ямы в боди и ботфортах произвела фурор в Сети

Лилия поделилась новыми снимками в фотоблоге.

Жена украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы – Лилия – устроили дерзкий фотосет.

Для него блогерша подготовила не менее провокационный образ – бежевое боди с имитацией татуировок на теле и кожаные ботфорты. Лилия собрала волосы в хвостик и сделала косички. Результатом съемок избранница звезды поделилась с подписчиками своего Instagram. На первом кадре она стояла боком к камере, демонстрируя невероятную фигуру.

Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama

Также Яма позировала, как кошечка.

Лилия Яма / instagram.com/liliya_yama

"А почему бы и нет", – прокомментировала публикацию она.

Влад Яма один из первых отреагировал на горячие фотографии любимой: "Опасно".

Также не сдержала эмоций певица Евгения Власова: "Боже, это просто невероятно красиво".

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