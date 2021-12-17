Джессіка Альба показала, як виглядала в дитинстві: "Зовсім не змінилася"

Зірка поділилася архівною світлиною.
Відома американська акторка Джессіка Альба вирішила показати своїм прихильникам архівне фото.
До слова, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому зображена ще зовсім юною дівчинкою. На фото майбутня відома акторка позувала перед камерою у святковій сукні та з масивними прикрасами.
"Якщо подивитися на архівні фото, то можна побачити, що у маленької Джесс було все", - підписала фото зірка, прикріпивши смайлик-реготун.
До речі, якщо подивитися на архівне фото Джессіки, то дійсно можна помітити, що акторка практично не змінилася. Хіба що подорослішала. Першою чергою це запримітили її прихильники, які здивувалися, як можна у дорослому віці мати майже такий самий вигляд, що і в дитинстві.
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