Джессіка Альба показала, як виглядала в дитинстві: "Зовсім не змінилася"

Зірка поділилася архівною світлиною.

Відома американська акторка Джессіка Альба вирішила показати своїм прихильникам архівне фото.

До слова, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому зображена ще зовсім юною дівчинкою. На фото майбутня відома акторка позувала перед камерою у святковій сукні та з масивними прикрасами.

"Якщо подивитися на архівні фото, то можна побачити, що у маленької Джесс було все", - підписала фото зірка, прикріпивши смайлик-реготун.

Джессіка Альба в дитинстві / instagram.com/jessicaalba

До речі, якщо подивитися на архівне фото Джессіки, то дійсно можна помітити, що акторка практично не змінилася. Хіба що подорослішала. Першою чергою це запримітили її прихильники, які здивувалися, як можна у дорослому віці мати майже такий самий вигляд, що і в дитинстві.

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