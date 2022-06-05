Ектор Хіменес-Браво розповів, чому вирішив навчатися військової справи

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво пішов на військові навчання, аби опанувати вміння користуватися зброєю.

Знаменитість розповів, що життя кожного, хто проживає в Україні, змінилося після 24 лютого. Українські захисники боронили і продовжують боронити українські землі від окупантів ціною власного життя.

Тож Ектор переконаний, що у такі тяжкі часи кожен має навчитися користуватися зброєю, аби в разі чого зуміти захистити себе та своїх рідних.

"Я не кажу, що кожен має йти воювати. Хтось має забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці мають відновлювати економіку та створювати робочі місця. Але кожен чоловік має зараз змогу здобути навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості та у приміщеннях, роботі в парі", - переконаних ведучий.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухар розповів, що його будинок розташований в Ірпені. Йому пощастило, адже на початку повномасштабного вторгнення він перебував за межами України. Утім, в Ектора немає впевненості, що ці жахливі події знову не повторяться. Тож, аби в разі чого, зуміти себе захистити, він і пішов навчатися військовій справі.

"Якщо б орки знали, що 50% України вміє працювати зі зброєю, - заходити сюди було б страшно. Проти танків з автоматом не підеш. Але мій найжахливіший сон, це коли в мій будинок заходять орки та хочуть вбити мене та мою сім’ю, а я навіть не знаю, як працює пістолет чи автомат, щоб захистити себе. Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах", - додав ведучий.

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