Скільки РФ втрачає військових в Україні щодоби: Арестович розкрив реальні цифри

Арестович прокоментував заяву РФ, що росіяни начебто майже не зазнають втрат у боях з ЗСУ.

Російські війська за добу ведення бойових дій в Україні втрачають від 250 до 400 людей вбитими.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву голови комітету Держдуми РФ про те, що росіяни начебто майже не зазнають втрат у боях з ЗСУ. Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Добові втрати російських військових на всіх фронтах наразі складають 250-400 людей вбитими — залежно від розмаху. Тому це все казки, що не зазнають втрат. Дійсно, це не такі втрати, як були у перші півтора місяці так званої "спецоперації", коли гинуло до тисячі росіян в день. Але 250, навіть в середьному 300-350 людей вони втрачають точно. І плюс ще поранені", — зазначив представник ОП.

За його словами, через погане медичне забезпечення у росіян вбитих більше, ніж поранених. Тому говорити про традиційне військове відношення "один до трьох" (один вбитий, троє поранені. — Ред.) не доводиться.

"На всіх етапах надання допомоги та евакуації це не виходить у росіян (рятувати життя поранених. — Ред.). Тому багато окупантів помирає ще до доправлення у госпіталі", — каже Арестович.

Радник голови ОП уточнив, що на погане медичне забезпечення скаржаться самі російські окупанти.

Раніше Олексій Арестович прокоментував, чи буде Україна бити новими ракетними системами HIMARS по РФ.

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