Сколько РФ теряет военных в Украине за сутки: Арестович раскрыл реальные цифры

Сколько РФ теряет военных в Украине за сутки: Арестович раскрыл реальные цифры

Арестович прокомментировал заявление РФ, что россияне якобы почти не понесут потери в боях с ВСУ.

Российские войска за сутки ведения боевых действий в Украине теряют от 250 до 400 человек убитыми.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление главы комитета Госдумы РФ о том, что россияне якобы почти не понесут потери в боях с ВСУ. Об этом Арестович сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Суточные потери российских военных на всех фронтах сейчас составляют 250-400 человек убитыми — в зависимости от размаха. Поэтому это все сказки, что не несут потери. Действительно, это не такие потери, как были в первые полтора месяца так называемой "спецоперации", когда погибало до тысячи россиян в день. Но 250, даже в среднем 300-350 человек они теряют точно. И плюс еще раненные", — отметил представитель ОП.

По его словам, из-за плохого медицинского обеспечения у россиян убитых больше, чем раненых. Поэтому говорить о традиционном военном отношении "один к трем" (один убитый, трое раненных. — Ред.) не приходится.

"На всех этапах оказания помощи и эвакуации это не выходит у россиян (спасать жизнь раненых. — Ред.). Поэтому многие оккупанты умирают еще до отправления в госпитали", — говорит Арестович.

Советник главы ОП уточнил, что на плохое медицинское обеспечение жалуются сами российские оккупанты.

Ранее Алексей Арестович прокомментировал, будет ли Украина бить новыми ракетными системами HIMARS по РФ.

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