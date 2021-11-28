Гарячий Артур Логай у розстібнутій сорочці відкрив суперфінал "Танців з зірками"

Сьогодні стане відомо, хто отримає головний кубок шоу.

На каналі "1+1" стартував суперфінал проєкту "Танці з зірками".

Так, відкрили грандіозний фінал гарячий Артур Логай у розстібнутій сорочці та Анна Кареліна в сексівбранні. Так, учасники виконали завдання від Катерини Кухар. Танцівники продемонстрували віденський вальс під пісню Feeling good гурту Muse.

Загалом, судді поставили парі максимальну кількість балів - 40.

Зауважимо, у суперфіналі кожна пара виконає по три танці. Перший номер – улюблений танець суддів. Другим пари продемонструють улюблений танець глядачів, які мали змогу обрати його завдяки голосуванню у соцмережах шоу "Танці з зірками". Третім пари станцюють фрістайл під живе виконання улюблених хітів українськими зірками.

Для того, щоб підтримати свого фаворита, надсилайте SMS із номером пари на короткий номер 7914 та дзвоніть за номером 0900 900 0XX, де ХХ – код пари! Також віддавайте свої суперголоси у мобільних додатках 1+1 video та Київстар ТБ!

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