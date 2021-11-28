Горячий Артур Логай в распахнутой рубашке открыл суперфинал "Танцев со звездами"

Сегодня станет известно, кто получит главный кубок шоу.

На канале "1+1" стартовал суперфинал проекта " Танцы со звездами ".

Открыли грандиозный финал горячий Артур Логай в распахнутой рубашке и Анна Карелина в секси-наряде. Участники выполнили задание от Екатерины Кухар. Танцоры продемонстрировали венский вальс под песню Feeling good группы Muse.

В общем, судьи поставили паре максимальное количество баллов – 40.

Заметим, в суперфинале каждая пара исполнит три танца. Первый номер – любимый танец судей. Вторым пары продемонстрируют любимый танец зрителей, которые могли выбрать его благодаря голосованию в соцсетях шоу "Танцы со звездами". Третьим пары станцуют фристайл под живое исполнение любимых хитов украинскими звездами.

Чтобы поддержать своего фаворита, отправляйте SMS с номером пары на короткий номер 7914 и звоните по номеру 0900 900 0XX, где ХХ – код пары! Также отдавайте свои суперголоса в мобильных приложениях 1+1 video и Киевстар ТВ!

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