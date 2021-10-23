Гріффіт, Депп та Вінслет: голлівудські зірки, які курять

Деякі знаменитості час від часу намагаються кинути, а дехто навіть не планує розлучатися із цигарками.

Усі курці знають, який вплив має куріння на їхній організм, втім, попри це, не збираються кидати шкідливу звичку.

Голлівудські зірки, як і звичайні люди, часто не можуть знайти в собі сили відмовитися від нікотину. Так, деякі час від часу намагаються кинути, а дехто навіть не планує розлучатися із пачкою та запальничкою.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про найвідоміших селебрітіс, які курять.

Джоні Депп

Зірка Голлівуду Джонні Депп почав палити ще в 12 років. Знаменитість навіть намагався кинути шкідливу звичку, але цигарка в руці стала його частиною образу.

Лана Дель Рей

А от американська співачка Лана Дель Рей палить просто на сцені під час концертів. Зірка не приховує те, що обожнює палити. Ба більше, артистка розповідала, що протягом дня випиває близько 13 філіжанок кави з цигаркою. Композиторка розуміє, що це погано для здоров’я, втім, зазначає, що в ці моменти вона написала купу хітів.

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Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф також не може відмовитися від тютюну. Зірка "Гаррі Поттера" надає перевагу самокруткам та вже чудово розбирається у якісному наповненні. Знаменитість розповідав, що доволі часто губить запальнички, тому звертається до перехожих, які від неочікуваності ніяковіють.

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Мелані Гріффіт

Затятою курчинею є 63-річна номінантка на "Оскар" Мелані Гріффіт.

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Леонардо Ді Капріо

Актор Леонардо Ді Капріо, який активно бореться за екологію, теж курить. Втім, зірка перейшов зі звичайних цигарок на електронні.

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Кейт Вінслет

Хто б міг подумати, але колега Ді Капріо за фільмом "Титанік", британська акторка Кейт Вінслет також курить. Знаменитість не пишається тим, що курить цигарки, але й кидати, схоже, не планує. Кава з сигаретою – вранішній ритуал для зірки. Втім, Кейт намагається не курити в присутності дітей.

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Також Вінслет можна побачити із цигаркою у таких фільмах: "Титанік", "Дорога змін" та "Священний дим".

Майлі Сайрус

Епатажна зірка Майлі Сайрус неодноразово намагалася кинути палити. Втім, поки що в неї це не виходить. Артистка часто з’являється у публічних місцях із цигаркою, палить на концертах та навіть виходить на церемонії нагородження також із сигаретою.

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Також папараці неодноразово заскочили з цигаркою в руках Ріанну, Крістен Стюарт, Сальму Гаєк, Роберта Паттінсона, Кіру Найтлі, Кетрін Зету-Джонс та Джессіку Альбу.

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