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Гриффит, Депп и Уинслет: голливудские звезды, которые курят

Гриффит, Депп и Уинслет: голливудские звезды, которые курят

Некоторые знаменитости время от времени пытаются бросить, а некоторые даже не планируют расставаться с сигаретами.

Все курильщики знают, как влияет курение на их организм, впрочем, несмотря на это, не собираются бросать вредную привычку.

Голливудские звезды, как и обычные люди, часто не могут найти в себе силы отказаться от никотина. Так, некоторые время от времени пытаются бросить, а некоторые даже не планирует расставаться с пачкой и зажигалкой.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о самых известных селебритис, которые курят.

Джонни Депп

Звезда Голливуда Джонни Депп начал курить еще в 12 лет. Знаменитость даже пытался бросить вредную привычку, но сигарета в руке стала его частью образа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Johnny Depp (@johnnydepp)

Лана Дель Рей

А вот американская певица Лана Дель Рей курит прямо на сцене во время концертов. Звезда не скрывает, что обожает курить. Более того, артистка рассказывала, что в течение дня выпивает около 13 чашек кофе с сигаретой. Композитор понимает, что это плохо для здоровья, впрочем, отмечает, что в эти моменты она написала кучу хитов.

© Getty Images
Getty Images

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф также не может отказаться от табака. Звезда "Гарри Поттера" предпочитает самокрутки и уже прекрасно разбирается в качественном наполнении. Знаменитость рассказывал, что часто теряет зажигалки, поэтому обращается к прохожим, которые от неожиданности смущаются.

© Getty Images
Getty Images

Мелани Гриффит

Ярой курильщицей является и 63-летняя номинантка на "Оскар" Мелани Гриффит.

© Getty Images
Getty Images

Леонардо Ди Каприо

Актер Леонардо Ди Каприо, который активно борется за экологию, тоже курит. Впрочем, звезда перешел из обычных сигарет на электронные.

© Getty Images
Getty Images

Кейт Уинслет

Кто бы мог подумать, но коллега Ди Каприо по фильму "Титаник", британская актриса Кейт Уинслет также курит. Знаменитость нем гордится тем, что курит, но и бросать, похоже, не планирует. Кофе с сигаретой — утренний ритуал для звезды. Впрочем, Кейт старается не курить при детях.

© Getty Images
Getty Images

Также Уинслет можно увидеть с сигаретой в таких фильмах: "Титаник", "Дорога перемен" и "Священный дым".

Майли Сайрус

Эпатажная звезда Майли Сайрус неоднократно пыталась бросить курить. Впрочем, пока у нее это не получается. Артистка часто появляется в публичных местах с сигаретой, курит на концертах и даже выходит на церемонии награждения также с сигаретой.

© Getty Images
Getty Images

Также папарацци не раз застали с сигаретой в руках Рианну, Кристен Стюарт, Сальму Хайек, Роберта Паттинсона, Киру Найтли, Кэтрин Зету-Джонс и Джессику Альбу.

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