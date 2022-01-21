Гурт Artik & Asti представив нову солістку та випустив трек

Солісткою стала українська співачка.

Відомий український гурт Artik & Asti представив нову солістку.

Так, Анну Дзюбу, яка покинула колектив на початку листопада 2021-го, замінила Севіль Велієва. Виконавиці 29 років, народилася вона в Узбекистані, але ще дитиною переїхала з батьками до Сімферополя. Севіль брала участь в українському шоу "Х-Фактор" та російському "Голосі". Артистка живе в Росії.

Севіль Велієва / instagram.com/sevilofficial_

На офіційній сторінці гурту в Instagram продюсер Артем Умрихін поділився, як зустрів Велієву.

"Якимось чудовим чином і збігом обставин мені потрапив відеозапис Севіль, з виконанням нашої пісні "Чувства"! Я переглядав і переслуховував це відео сотні разів і дедалі більше вдивлявся в деталі, вслухався в голос і розумів, що вона крута. Відразу скажу, Севіль – це не Асті!!!. Просто сприймайте назву гурту Artik & Asti як назву будь-якої іншого гурту, таку ж як і "А-Студио", "Время и Стекло", "Віа Гра" тощо. , а Севіль це нова солістка гурту! Севіль повноцінний професійний музикант, вокалістка, яка все життя співає, брала участь у багатьох конкурсах, вокальних шоу та давно довела свій професіоналізм. У неї свій індивідуальний тембр, своє власне забарвлення та харизма у виконанні. Тому порівнювати навіть не бачу сенсу, (хоча розумію, що у будь-якому разі знайдуться такі люди) потрібно просто прийняти цей факт чи не прийняти. Кожен вільний робити свій вибір!" – звернувся до фанів Артем.

Artik & Asti / instagram.com/sevilofficial_

Оновлений колектив вже випустив перший трек, записаний із Севіль. Пісня отримала назву "Гармония".

У коментарях більшість користувачів підтримали Велієву та зізналися, що її вокал їм припав до душі.

Очманіти, звичний тембр, але з новим відтінком! Стиль на висоті, приголомшливі!

Крута до мурашок! Стиль неповторний... Тембр знайомий

Супер! Головне, щоби репертуар на рівні залишався, а дівчинка розкішна! Бажаємо удачі і Анні, і Артику з Асті! З нетерпінням чекаємо на нові треки

Втім, були юзери, які все ж вважають Дзюбу кращою: "Анну ніхто не замінить", "Не зайшла, вона недуже", "Подібність Асті, нічого особливого. Копіює манеру та голос. А з себе нічого...".

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