Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

Ірина Білик вперше показала свою розкішну квартиру в Одесі

Артистка провела відеоекскурсію.

Українська співачка Ірина Білик крім будинку під Києвом також володіє розкішними апартаментами на березі Чорного моря.

Артистка вперше провела екскурсію своєю квартирою в Одесі. У програмі "Мій секрет" знаменитість поділилася, що її житло невелике, але дуже комфортне.

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

Квартира зірки зроблена у світлих тонах.

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

З балкону відкривається розкішний вид на море. У помешканні Білик є телескоп, за допомогою якого вона споглядає неймовірні краєвиди.

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

"Інколи кораблі пропливають, де гучні компанії гуляють, то можна роздивитися хто у якому купальнику", – поділилася зірка.

Ірина зізналася, що влітку полюбляє засмагати на балконі у купальнику.

Квартира Ірини Білик в Одесі / скриншот з відео

"Інколи сусіди пропливають поряд і телефонують: "Іро, ми тебе бачимо". Пляж, чайки – це найкраще, що може бути для мене у моєму житті після концертів", – додала виконавиця.

А щодо своєї спальні, то зірка сказала, що там у неї бувають найкращі хвилини кохання, гарного сексу, відпочинку та сну.

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