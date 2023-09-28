Ірина Сопонару поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Не робіть так"

Артистка захворіла.
Зірка "Кварталу 95", українська акторка Ірина Сопонару поскаржилася на проблеми зі здоров'ям та погане самопочуття.
В Instagram-stories знаменитість поділилася, що захворіла. За словами Ірини, нині вона лікується. Щоправда, знаменитість вирішила поліпшувати самопочуття не лише ліками, а й спортивними тренуваннями.
"Я захворіла. Дуже кепсько. Погано почуваюся, п'ю ліки. Сьогодні трішки краще, аніж вчора. Як справжня мудра жінка, я вирішила піти до спортзалу. Подумала, що випотію з себе всю болячку", - поділилася акторка.
Ірина Сопонару порадила прихильникам не робити так, як вона. Після тренування стан артистки лише погіршився.
"Не робіть так…Стало насправді гірше після тренування. Вчіться на моїх помилках, свої не робіть", - порадила прихильникам акторка.
Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару похизувалася досягненнями свого нареченого із Великої Британії Ріса. Акторка показала, як він спілкується українською мовою.
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