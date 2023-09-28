Ірина Сопонару поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Не робіть так"

Зірка "Кварталу 95", українська акторка Ірина Сопонару поскаржилася на проблеми зі здоров'ям та погане самопочуття.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що захворіла. За словами Ірини, нині вона лікується. Щоправда, знаменитість вирішила поліпшувати самопочуття не лише ліками, а й спортивними тренуваннями.

"Я захворіла. Дуже кепсько. Погано почуваюся, п'ю ліки. Сьогодні трішки краще, аніж вчора. Як справжня мудра жінка, я вирішила піти до спортзалу. Подумала, що випотію з себе всю болячку", - поділилася акторка.

Ірина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ірина Сопонару порадила прихильникам не робити так, як вона. Після тренування стан артистки лише погіршився.

"Не робіть так…Стало насправді гірше після тренування. Вчіться на моїх помилках, свої не робіть", - порадила прихильникам акторка.

Нагадаємо, раніше Ірина Сопонару похизувалася досягненнями свого нареченого із Великої Британії Ріса. Акторка показала, як він спілкується українською мовою.

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