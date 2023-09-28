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ЗСУ віртуозно знищили ударним дроном бронетехніку окупантів (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ЗСУ віртуозно знищили ударним дроном бронетехніку окупантів (відео)

Техніка російських окупантів / фото ілюстративне / Фото: скриншот з відео

Техніка після влучання перетворилася на металобрухт.

Українські військові ударними безпілотниками методично знищують техніку російських окупантів.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.

На кадрах видно, як по дорозі їде російська бронетехніка на великій швидкості. Проте ударний дрон 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка наздогнало її та вдалим влучанням перетворило на металобрухт.

Українські військові віртуозно знищили ударним дроном бронетехніку окупантів

Українські військові віртуозно знищили ударним дроном бронетехніку окупантів

Нагадаємо, що удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму спрямовані на зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань.

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Дата публікації
Перегляди
213
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