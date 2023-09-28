ЗСУ віртуозно знищили ударним дроном бронетехніку окупантів (відео)

Техніка після влучання перетворилася на металобрухт.
Українські військові ударними безпілотниками методично знищують техніку російських окупантів.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі “СтратКом”.
На кадрах видно, як по дорозі їде російська бронетехніка на великій швидкості. Проте ударний дрон 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка наздогнало її та вдалим влучанням перетворило на металобрухт.
Нагадаємо, що удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму спрямовані на зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань.
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