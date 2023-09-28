ВСУ виртуозно уничтожили ударным дроном бронетехнику окупантов (видео)

Техника после попадания превратилась в металлолом.

Украинские военные ударными беспилотниками методически уничтожают технику российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом".

На кадрах видно, как по дороге едет российская бронетехника на большой скорости. Однако ударный дрон 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко догнал ее и удачным попаданием превратил в металлолом.

Украинские военные виртуозно уничтожили ударным дроном бронетехнику оккупантов

Напомним, что удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму направлены на уменьшение боеспособности российских оккупационных группировок.

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