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ВСУ виртуозно уничтожили ударным дроном бронетехнику окупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
299
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ виртуозно уничтожили ударным дроном бронетехнику окупантов (видео)

Техника российских окупантов/фото иллюстративное / Фото: скриншот с видео

Техника после попадания превратилась в металлолом.

Украинские военные ударными беспилотниками методически уничтожают технику российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале "СтратКом".

На кадрах видно, как по дороге едет российская бронетехника на большой скорости. Однако ударный дрон 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко догнал ее и удачным попаданием превратил в металлолом.

Украинские военные виртуозно уничтожили ударным дроном бронетехнику оккупантов

Украинские военные виртуозно уничтожили ударным дроном бронетехнику оккупантов

Напомним, что удары по военным объектам российских оккупантов в Крыму направлены на уменьшение боеспособности российских оккупационных группировок.

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Дата публикации
Просмотры
299
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