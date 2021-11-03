Jerry Heil поскаржилась, що не встигла вакцинуватися: "До США не пускають"

Артистка незабаром повинна летіти до США.
Українська співачка Jerry Heil поскаржилась своїм фанам, що не встигла вакцинуватися від COVID-19.
Нещодавно зірка перемогла у престижному музичному онлайн-конкурсі. Вона виграла поїздку до США та повний цикл студійної роботи над піснями в студії Capitol Records в Лос-Анджелесі, де зазвичай записуються світові знаменитості.
Втім, зірка зізнається, що не встигла досі вакцинуватися, а без цього її не впустять до країни.
"Я не антивак, але збиралася чекати до останнього. Хотіла глянути, як друзям живеться з чіпом", - говорить співачка.
До слова, виконавиця не встигає отримати дві дози вакцини.
"Moderna немає, Pfizer не встигаю, бо треба дві дози, а CoronaVac навіть назвали так, щоб ніхто його не колов. Може хтось знає, де можна вакцинуватися Johnson&Johnson?" - поскаржилась знаменитість.
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