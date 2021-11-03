Путін та Лукашенко затвердять нову військову доктрину

Російський президент проведе зустріч з білоруським колегою у форматі відеозв'язку, перебуваючи в окупованому Севастополі.

У четвер, 4 листопада, під час засідання Вищої держради Союзної держави лідери Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко планують затвердити союзні програми, оновлену військову доктрину та концепцію міграційної політики.

Про це повідомили на офіційному сайті Кремля.

Як сказано у повідомленні, цього дня російський президент перебуватиме з робочою поїздкою в окупованому Криму, де, зокрема, відвідає Севастополь.

Перебуваючи на півострові, Путін за допомогою відеозв’язку долучиться до спільного засідання з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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"Планується затвердити пакет важливих інтеграційних документів: "Основні напрямки реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки", що включають 28 галузевих союзних програм, а також оновлену Військову доктрину та Концепцію міграційної політики Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, станом на початок листопада 2021 року біля українського кордону та на окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб.

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