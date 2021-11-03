Путин и Лукашенко утвердят новую военную доктрину

Российский президент проведет встречу с белорусским коллегой в формате видеосвязи, находясь в оккупированном Севастополе.

В четверг, 4 ноября, на заседании Высшего госсовета Союзного государства лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют утвердить союзные программы, обновленную военную доктрину и концепцию миграционной политики.

Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, в этот день российский президент будет находиться с рабочей поездкой в оккупированном Крыму, где, в частности, посетит Севастополь.

Находясь на полуострове, Путин с помощью видеосвязи присоединится к совместному заседанию с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также читайте Лукашенко назвал дату очередной "революции" в Беларуси

"Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы", включающих 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства", — сказано в сообщении.

Напомним, что по данным украинской разведки, на начало ноября 2021 года возле украинской границы и на оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тысяч человек.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку