Переселенцы смогут оформить денежную помощь через "Дію": как это сделать

Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи для ВПЛ.
Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) разрешили оформлять денежную помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дія".
Кабмин на заседании 3 ноября упростил процедуру подачи заявки и назначения такой помощи, сообщает Минцифры.
Переселенцы на портале "Дія" смогут подать заявку, чтобы продлить помощь — в случае отсутствия влияющих на ее назначение изменений или прекратить денежную помощь.
Что может влиять на назначение денежной помощи для ВПЛ:
- изменения в составе семьи;
- изменение данных, подтверждающих личность;
- изменение фактического места жительства;
- приобретение жилья в других регионах, не относящихся к оккупированным территориям или линиям столкновения;
- переселенец или член его семьи владеет средствами, сумма которых превышает 25-кратный размер прожиточного минимума;
- переселенец или член его семьи находится на полном государственном содержании;
- увольнение и статус безработного трудоспособного члена семьи, включая заявителя.
Внутри перемещенные лица смогут просто зайти на портал, указать в заявке, что ничего не изменилось в документах, или то, что хотят прекратить выплаты пособия, подписать его электронной подписью и отправить.
Уведомление о назначении помощи или отказе также будет поступать заявителю через портал "Дія".
Отмечается, что такие изменения ликвидируют лишние бюрократические процедуры, и тысячи людей перестанут тратить свое время на очереди в кабинетах чиновников.
Напомним, что Украина выплачивала пенсии гражданам из ОРЛО, умершим во время пандемии.
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