Переселенцы смогут оформить денежную помощь через "Дію": как это сделать

Переселенцы смогут оформить денежную помощь через "Дію": как это сделать

Правительство упростило процедуру подачи заявки и назначения такой помощи для ВПЛ.

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) разрешили оформлять денежную помощь для покрытия расходов на проживание через портал "Дія".

Кабмин на заседании 3 ноября упростил процедуру подачи заявки и назначения такой помощи, сообщает Минцифры.

Переселенцы на портале "Дія" смогут подать заявку, чтобы продлить помощь — в случае отсутствия влияющих на ее назначение изменений или прекратить денежную помощь.

Что может влиять на назначение денежной помощи для ВПЛ:

изменения в составе семьи;

изменение данных, подтверждающих личность;

изменение фактического места жительства;

приобретение жилья в других регионах, не относящихся к оккупированным территориям или линиям столкновения;

переселенец или член его семьи владеет средствами, сумма которых превышает 25-кратный размер прожиточного минимума;

переселенец или член его семьи находится на полном государственном содержании;

увольнение и статус безработного трудоспособного члена семьи, включая заявителя.

Внутри перемещенные лица смогут просто зайти на портал, указать в заявке, что ничего не изменилось в документах, или то, что хотят прекратить выплаты пособия, подписать его электронной подписью и отправить.

Уведомление о назначении помощи или отказе также будет поступать заявителю через портал "Дія".

Отмечается, что такие изменения ликвидируют лишние бюрократические процедуры, и тысячи людей перестанут тратить свое время на очереди в кабинетах чиновников.

Напомним, что Украина выплачивала пенсии гражданам из ОРЛО, умершим во время пандемии.

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