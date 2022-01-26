Катерина Бужинська заразилася коронавірусом: "Зараза причепилася"

Наразі артистка перебуває на самоізоляції.

Українська співачка Катерина Бужинська поділилася з прихильниками сумною новиною.

У сторіз на сторінці в Instagram знаменитість розповіла, що заразилася коронавірусом. Загалом, за два роки Катерина вперше хворіє на COVID-19.

"Погана новина, друзі. Два роки берегла себе, як могла. На жаль, ця зараза причепилася", - поділилася Бужинська.

Також виконавиця опублікувала знімок, на якому видно, що результат тесту на COVID-19 виявився позитивним.

Катерина Бужинська заразилася коронавірусом / instagram.com/buzhynska

Наразі знаменитість перебуває на самоізоляції та закликає прихильників берегти своє здоров’я.

Зазначимо, де саме Катерина підхопила хворобу, невідомо. Втім, нещодавно Бужинська їздила відпочивати до Домініканської Республіки.

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