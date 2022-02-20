Катерина Кухар розсекретила, коли планує завершити кар'єру балерини

Артистка говорить, що до 50 років танцювати не буде.

Прима Національного театру опери та балету і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, коли планує завершити кар'єру балерини.

Загалом, балетні танцівниці рано йдуть на пенсію. У програмі "Світське життя" Кухар зізналась, що ще три роки тому мала закінчити свою кар'єру. Втім, зірка поки не поспішає залишати велику сцену, хоч і говорить, що до 50 років точно танцювати не буде.

Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Це вже три роки як пенсія. Звісно, балетне тіло, воно має свій термін придатності. Поки я відчуватиму свої сили для танцю, я буду це робити. Але я тобі не скажу, що я до останнього буду чіплятися. Я вважаю, що прима – вона повинна закінчити свою сценічну кар'єру, поки вона ще зірка, поки вона королева, поки вона молода, поки вона може гарно танцювати", - поділилася Кухар.

Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина поки не знає, коли вона закінчить кар'єру балерини. Може це трапиться через рік, а може чоловік вмовить її знову стати мамою, тому це станеться раніше.

"Можливо, через рік я закінчу, можливо, я дам згоду своєму чоловіку на третю дитину. Звісно, він, як і я, розуміє, що якщо зараз буде третя дитина, то повернутися до сцени, до вистав – це буде майже неможливо в такому віці вже. Тому, поки я ще танцюю, ми ще трішечки почекаємо", - додала балерина.

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