Екатерина Кухар рассекретила, когда планирует завершить карьеру балерины

Артистка говорит, что до 50-ти лет танцевать не будет.

Прима Национального театра оперы и балета и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар рассказала, когда планирует завершить карьеру балерины.

В общем, балетные танцовщицы рано уходят на пенсию. В программе "Світське життя" Кухар призналась, что еще три года назад должна была закончить свою карьеру. Впрочем, звезда пока не спешит покидать большую сцену, хотя и говорит, что до 50-ти лет точно танцевать не будет.

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

"Это уже три года как пенсия. Конечно, балетное тело, у него свой срок годности. Пока я буду чувствовать свои силы для танца, я буду это делать. Но я тебе не скажу, что я до последнего буду цепляться. Я считаю, что прима – она должна закончить свою сценическую карьеру, пока она еще звезда, пока она королева, пока она молодая, пока она может танцевать", — поделилась Кухар.

Екатерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Балерина пока не знает, когда она завершит карьеру балерины. Может это случится через год, а может, муж уговорит ее снова стать мамой, поэтому это произойдет раньше.

"Возможно, через год я завершу, возможно, я дам согласие своему мужу на третьего ребенка. Конечно, он, как и я, понимает, что если сейчас будет третий ребенок, то вернуться к сцене, к спектаклям – это будет почти невозможно в таком возрасте уже. Поэтому, пока я еще танцую, мы еще немного подождем", — добавила балерина.

Читайте также: