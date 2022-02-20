Сергей Притула о скандале на нацотборе: "Кулаки держал за Kalush"

Шоумен раньше вел нацотборы.

Известный телеведущий и экс-член партии "Голос" Сергей Притула не один год был ведущим нацотбора на "Евровидение".

Но в этом году вели финал шоу Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина. Впрочем, Притула смотрел на отбор и наблюдал за ходом событий. Ведущий поделился "Світському життю", что скандалы случались и во время его работы. По его словам, это помогает людям "выпустить лишнюю энергию".

"Скандалы – это неотъемлемая часть Национального отбора на "Евровидение". И я не скажу, что за время моей работы ведущим на нацотборе их не было. Они тоже были. Правда, несколько иного формата. Креативная индустрия, шоу-бизнес, музыка, спорт, телевидение – они выполняют определенную такую терапевтическую функцию разгрузки мозгов. Люди должны выпустить лишнюю энергию, которая накапливается от внешней агрессии", — прокомментировал ведущий.

Также шоумен признался, что болел за Kalush Orchestra, а солист группы даже ему звонил по телефону после финала, чтобы спросить, что ему дальше делать.

Сергей Притула и Kalush Orchestra / instagram.com/siriy_ua

"Олег звонил мне на следующий день после финала. Спрашивал, что делать в таких ситуациях. Но я, честно говоря, не на столько профессиональный эксперт. Пожелал ему успеха. Да, действительно, кулаки держал за Kalush", — добавил Притула.

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