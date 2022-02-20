Виктор Ющенко прокомментировал возможное вторжение России: "Важно укрепить армию"

Также третий президент ответил, планирует ли отправить свою семью за границу.

Третий президент Украины Виктор Ющенко прокомментировал новости о том, что Россия планирует вторжение в Украину.

Политик считает, что никакого нападения на Украину не будет. Впрочем, "Світському життю" Ющенко рассказал, что все же стоит укрепить армию.

"Убежден, что ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укрепить нашу армию. Но не менее важно, а, возможно, важнее, укрепить наш дух. И тогда нам ни Путин, никто не страшен", — прокомментировал Ющенко.

Также третий президент ответил, планирует ли отправить свою семью за границу, а именно в Америку. Как говорит Ющенко, он не видит в этом логики.

Читайте также: