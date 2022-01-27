Ксенія Мішина придбала квартиру у Києві

Артистка розповіла, як облаштує своє житло.

Українська акторка, "Холостячка-1" Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками радісною новиною.

Зірка "Кріпосної" зізналася, що здійснилася її заповітна мрія і вона нарешті придбала квартиру. Про це Ксенія розповіла в Instagram.

"Минулого року я нарешті здійснила свою мрію, до якої йшла довгий час, я придбала своє житло. А цього чарівного 2022-го я почну втілювати в життя всі свої мрії про затишок. Скажу вам це неймовірно круто – створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі", - поділилася Мішина.

instagram.com/misha.k.ua

За словами артистки, коли вона ілюструвала свій будинок, головним пріоритетом, яким вона горіла, був медитаційний куточок.

instagram.com/misha.k.ua

Наразі Ксенія вже зустрілася з архітекторами та дизайнерами, які допомогли їй розробити дизайн її квартири, і тепер акторка поступово буде втілювати картинку у життя.

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