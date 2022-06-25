Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені

Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв.

Зловмисники від її імені "роздають" грошову допомогу від 6700 гривень.

Про це знаменитість повідомила у своїх Instagram-stories та показала, який вигляд має реклама. Також зірка зазначила, що вона вже декілька разів публікувала цю інформацію, але фотоблог видаляв її зі сторінки.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також ведуча відреагувала на дії аферистів, показавши їм середній палець. "Ой, щось око зачухалось", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, Настю Каменських захейтили через допис про те, за чим вона найбільше сумує з довоєнних часів. Юзери обурюються, що зірка виїхала з України.

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