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Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені

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Леся Нікітюк попередила про аферистів, які діють від її імені

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв.

Зловмисники від її імені "роздають" грошову допомогу від 6700 гривень.

Про це знаменитість повідомила у своїх Instagram-stories та показала, який вигляд має реклама. Також зірка зазначила, що вона вже декілька разів публікувала цю інформацію, але фотоблог видаляв її зі сторінки.

© instagram.com/lesia_nikituk
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також ведуча відреагувала на дії аферистів, показавши їм середній палець. "Ой, щось око зачухалось", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, Настю Каменських захейтили через допис про те, за чим вона найбільше сумує з довоєнних часів. Юзери обурюються, що зірка виїхала з України.

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