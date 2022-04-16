Леся Нікітюк потролила потоплену "Москву" у новому треку

Артистка випустила лайливу кумедну пісню.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час повномасштабної війни стала волонтеркою, встигла ще й записати новий трек.

Знаменитість не змогла оминути увагою новин про потоплений російський крейсер "Москва" та написала пісню. Гумористка переспівала композицію із мультфільму "У синьому морі, у білій піні". Зірка потролила корабель, який пішов у правильному напрямку.

На реакцію від юзерів не довелося довго чекати:

Лесю, ви богиня! І у мирний час і в неспокійний, даруєте нам усмішки

Мега актуально! Боже! Все-таки як в Україні багато талановитих людей

Велика подяка тобі, Лесь! Від самого початку війни ти робиш неймовірну працю для усіх! Найкраща

Лесю, ваші пісні це окремий вид мистецтва! Що слова, що відео пробирають до душі

Нагадаємо, за знищення "Москви" Росія завдала удару по заводу, де виготовляються ракети "Нептун". Про це повідомили в Укроборонпром.

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