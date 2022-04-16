Леся Нікітюк потролила потоплену "Москву" у новому треку

Артистка випустила лайливу кумедну пісню.
Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час повномасштабної війни стала волонтеркою, встигла ще й записати новий трек.
Знаменитість не змогла оминути увагою новин про потоплений російський крейсер "Москва" та написала пісню. Гумористка переспівала композицію із мультфільму "У синьому морі, у білій піні". Зірка потролила корабель, який пішов у правильному напрямку.
На реакцію від юзерів не довелося довго чекати:
- Лесю, ви богиня! І у мирний час і в неспокійний, даруєте нам усмішки
- Мега актуально! Боже! Все-таки як в Україні багато талановитих людей
- Велика подяка тобі, Лесь! Від самого початку війни ти робиш неймовірну працю для усіх! Найкраща
- Лесю, ваші пісні це окремий вид мистецтва! Що слова, що відео пробирають до душі
Нагадаємо, за знищення "Москви" Росія завдала удару по заводу, де виготовляються ракети "Нептун". Про це повідомили в Укроборонпром.
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