Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Леся Нікітюк потролила потоплену "Москву" у новому треку

Дата публікації
Перегляди
4429
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Леся Нікітюк потролила потоплену "Москву" у новому треку

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Артистка випустила лайливу кумедну пісню.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час повномасштабної війни стала волонтеркою, встигла ще й записати новий трек.

Знаменитість не змогла оминути увагою новин про потоплений російський крейсер "Москва" та написала пісню. Гумористка переспівала композицію із мультфільму "У синьому морі, у білій піні". Зірка потролила корабель, який пішов у правильному напрямку.

На реакцію від юзерів не довелося довго чекати:

  • Лесю, ви богиня! І у мирний час і в неспокійний, даруєте нам усмішки
  • Мега актуально! Боже! Все-таки як в Україні багато талановитих людей
  • Велика подяка тобі, Лесь! Від самого початку війни ти робиш неймовірну працю для усіх! Найкраща
  • Лесю, ваші пісні це окремий вид мистецтва! Що слова, що відео пробирають до душі

Нагадаємо, за знищення "Москви" Росія завдала удару по заводу, де виготовляються ракети "Нептун". Про це повідомили в Укроборонпром.

Читайте також:

Наступна публікація