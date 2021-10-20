Маленька онучка Ніни Матвієнко спантеличила бабусю укусом за сідниці

Дівчинка налякала свою знамениту бабусю.

У Мережі з'явився кумедний ролик за участю Народної артистки України Ніни Матвієнко та її п'ятирічної онучки Ніни.

У відео дія відбувається у будинку Ніни Митрофанівни на кухні. Зірка постає у бузковому костюмі та з зібраним у хвіст волоссям. Артистка зосереджено щось дивиться по телевізору. Як раптом маленька Ніна підбігає до неї ззаду та кусає за сідниці.

Знаменита бабуся від несподіванки аж підскочила, але потім зорієнтувалася та почала дівчинку хапати, аби обійняти. Це відео викликало максимально приємні емоції у юзерів: "Як це мило, що Ніна Митрофанівна так відреагувала", "ой, мені це знайомо", "ось так онуки розважають бабусь". "Дуже весела бабуся Ніна Матвієнко, пощастило внучці з бабусею".

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