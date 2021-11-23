Michelle Andrade у топі та трусиках грайливо випнула сіднички

Зірка зухвало позувала перед камерою.

Українська співачка болівійського походження Michelle Andrade доволі рідко публікує відверті світлини.

Втім, схоже, вона вирішила показати себе в новому амплуа. Так, прихильники точно не звикли її такою бачити. До слова, Мішель влаштувала зухвалий фотосет у доволі відвертому вбранні.

Michelle Andrade / instagram.com/mishvirmish

Виконавиця позувала перед камерою у чорному топі та трусиках з високою талією. Також зірка доповнила свій образ шкіряними штаньми незвичайного крою. Відверте вбрання додало образу зірки пікантності та спокусливості.

До речі, на фото знаменитість грайливо випнула свої сіднички таким чином, що прихильники просто втратили дар мови. Хоча, звісно ж, вони засипали її компліментами щодо фігури. Так, вони стверджують, що Мішель просто неймовірна та сексапільна.

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